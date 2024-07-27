戶外舉行未獲好評　被批奧運史上最差開幕禮

今屆巴黎奧運開幕典禮首次在戶外舉行，來自206個國家或地區的運動員，乘搭85艘船隻輪流於塞納河登場。雖然方式創新，惟整體卻未獲太大好評，更有不少網民批評為奧運史上最差和悶的一屆開幕禮。

有別於以往奧運開幕典禮，每個國家或地區的持旗手和運動員，今屆將不會再在傳統室內運動場亮相，反而改以乘船的方式與觀眾見面。當開幕典禮開始後，隨即在網上引起熱烈討論，當中不少網民大呻沉悶，又不滿運動員受到忽略：「將所有運動員放在船上，迫得太緊了，亦意味着失去了他們在步入體育場時，獲得的近距離和單人鏡頭。」、「在傳統典禮，旗手總是走在前面，而今屆基本上和船上其他人混在一起，他們的偉大時刻被貶低了。」

除此之外，由於現場一直下起大雨，令部分運動員在過程中需要穿着雨衣，網民直言畫面相當核突：「看到運動員穿著廉價的塑膠雨衣很傷心，他們等了好幾年才等到這一刻，最後半個身體都看不見了，看起來就像在暴雨中觀看比賽的球迷一樣。」而對於部分地區或國家的運動員，皆被安排在同一艘船上齊齊出場，網民則認為這個做法不太恰當：「船隻本身並不統一，這造成了不和諧。同時將多個國家擠在一艘船上，失去了它們享受歡呼聲、屬於自己的時刻。」