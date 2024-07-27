奧運開幕禮烏龍之最　五環旗倒轉掛

巴黎奧運號稱史無前例同創新，戶外開幕禮遇上落大雨已經夠狼狽，期間發生唔少蝦碌嘢，但估唔到去到最重要一幕都會擺烏龍，就係升奧運五環旗出錯，升旗手竟然將五環上下倒轉掛，你話點算？

當奧運五環旗由白馬騎士送抵會場，法國總統馬克龍宣布巴黎奧運正式開幕，奧運五環旗隨即交到4名法國共和國衞隊軍官手上，進行奧運五環旗升旗儀式，現場畫面同相片所見，當幾位旗手展開旗幟時，五環出現上下倒轉情況，4名旗手似乎睇唔到亦冇修正，照樣將旗升起，然後合唱團開始唱歌，完成升旗禮。

在歷屆的奧運開幕禮上，奧運五環旗在奧運會期間將會高高掛起，直至閉幕當日先會放番落嚟，連續十多日賽事，奧運五環旗都係倒轉掛，呢個場面真係唔慌唔史無前例，而掛錯旗屬於嚴重的錯失。

講番幅會旗，奧運五環旗係由現代奧運紿創人法國Pierre de Coubertin設計，五環上方由左至右係藍、黑、紅色，下方係黃同綠色，而奧運五環標誌在1914年的巴黎奧運首次公開，五環象徵歐洲、亞洲、非洲、大洋洲和美洲，圓環大小相同及互相連接，代表五大洲互相團結精神，以及全球運動員在奧運會上的競爭和合作。