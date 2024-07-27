女子400自三大泳后今日正面交鋒　接力賽港隊必睇

巴黎奧運游泳賽事於今日(27日)下午5時揭開序幕，是日將決出男、女子400自和4x100自由泳接力的4面金牌誰屬。其中400自參賽選手的三名大熱門列迪姬(Katie Ledecky)、世界記錄保持者堤密絲(Ariarne Titmus)和麥恩杜殊(Summer McIntosh)，將展開正面交鋒競逐競標。另外，同樣取得400自資格的香港名將何詩蓓則選擇棄戰該項目；而歐鎧淳、鄭莉梅、譚凱琳和簡綽桐將於同日進行的女子4x100自接力初賽登場。

堤密絲在東京奧運從列迪姬手中奪走400自金牌後，終結了美國隊對女子游泳的壟斷，她更是距離奪得800自三冠王僅相差1秒。澳洲名宿赫傑(Grant Hackett)大膽預言，堤密絲將會是今屆巴黎400自的頂頭大熱：「當時看到她在奧運資格賽上的表現，我不僅認為她會奪冠，而且會以新的世界紀錄時間獲得勝利，而事實也證明如此，我認為她是即將超過列迪姬的存在。」

赫傑直言美國泳手列迪姬在比賽中的統治地位，很大程度上導致其他世界頂尖選手進一步提高經濟水平：「女子游泳在過去的幾年内，水準不斷提升，而這確實是由列迪姬領導而成的。」他解釋道：「就如只有17歲的加拿大選手麥恩杜殊在比賽脫穎而出一樣。」

女子400自世界紀錄在過去的10年間被刷新了6次之多，均是在列迪姬(3次)、堤密絲(2次)和麥恩杜殊(1次)之間產生，而堤密絲則是目前的紀錄保持者，她去年在福岡世錦賽上創下了3分55秒38的新世績，打破原由列迪姬保持的3分56秒46。另外，奧運紀錄為列迪姬寫下的3分56秒46，世青紀錄則為麥恩杜殊的3分56秒08。

巴黎奧運將是列迪姬第四度「征奧」，2012年倫敦奧運是她初次亮相五環舞台，當時她僅有15歲。現年27歲的列迪姬是目前奪得最多榮譽的奧運選手之一，她的生涯履歷中擁有10面奧運獎牌，其中的7面為金牌。值得留意的是，列迪姬是自2012年倫敦奧運以來，女子800自的三屆衞冕冠軍。

男子400自方面，中國的2位泳將同樣值得關注，分別為2022年亞運1500自金牌得主費立緯，以及剛在世錦賽奪得4x100自和4x200自接力金牌、17歲的張展碩；而最佳奧運入場時間則為德國泳將盧卡斯(Maertens Lukas)的3分40秒33。奧運游泳將總共決出35面金牌，是僅次於田徑的第二獎牌大戶。

7月27日奧運游泳(首天)賽程(香港時間)：

17：00 女子100蝶初賽

17：12 女子400自初賽

17：30 男子100蛙初賽

17：45 男子400自初賽

18：15 女子4x100自接力初賽(港隊)

18：26 男子4x100自接力初賽

7月28日

02：30 女子100米蝶泳準決賽

02：42 男子400米自由泳決賽

02：52 女子400米自由泳決賽

03：12 男子100米蛙泳準決賽

03：34 女子4x100米自由泳接力決賽

03：44 男子4x100米自由泳接力決賽