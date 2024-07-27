麥巴比拒做火炬手　沉醉與性感女模度假

基利安麥巴比唔只冇代表東道主法國參加今屆巴黎奧運足球賽事，更加拒絕擔任開幕禮火炬手，根據法國《隊報》爆料，呢位25歲前鋒原本獲邀出任尾二一棒火炬手，但佢以踢完歐國盃需要放假休息，作出婉拒，近日有傳媒影到麥巴比身處美國邁阿密，同34歲性感女模兒Dani Grace Almeida一齊，疑似發展姐弟戀。

麥巴比今夏由巴黎聖日耳門(PSG)轉投皇馬之後，「銀河艦隊」拒絕放佢參加奧運，以免身體疲勞影響新球季表現，勉強可以話係「身不由己」，但佢拒絕擔任開幕禮火炬手，就令人比較意外。

原來呢位球星沉迷女色，將國家任務放埋一邊，根據《Page 6》爆料，基利安麥巴比同女模兒Dani Grace Almeida撻着，兩人近日去邁阿密度假，拖手喺沙灘漫步，非常浪漫，仲一齊出入餐廳、夜店、保齡球場，處於熱戀之中。

有消息人士指，基利安麥巴比之前為PSG比賽，Dani Grace Almeida都有入場睇波，而且坐喺麥巴比專用包廂，早已奠定「麥嫂」地位。

麥巴比曾經同變性人模特兒Ines Rau傳出緋聞，之後被指搭上已身為人母嘅比利時模特兒Rose Bertram，現時同大佢9歲嘅「姐姐」拍拖，難怪網民紛紛認為麥巴比口味夠特別。