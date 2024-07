「飛魚代表」成奧運旗手大戶　戴利最爆演譯

周六凌晨(27日)隆重展開的巴黎奧運開幕式上,除了塞納河的風景和表演嘉賓之外,民眾另一焦點落在各國的持旗手身上,據數字統計,當中近80名為游泳運動代表,當中包括香港的何詩蓓,而講到最爆都相信是跳水王子戴利的演譯。

今屆巴黎奧運開幕禮持旗手大部份都是粒粒皆星,在206個國家或地區代表當中,有75位是來自游泳項目(包含跳水)的猛將,佔整體一成七,僅次於田徑項目。

香港「超級飛魚」何詩蓓也是名單之列,各國家或地區持旗手其中,還有包括四屆奧運獎牌得主「法國飛魚」曼尼多(Florent Manaudou),以及烏克蘭的兩屆奧運獎牌得主米哈伊洛羅曼卓 (Mykhailo Romanchuk) 等名將亦榜上有名。

英國跳水王子戴利(Tom Daley)及奧運金牌得主的賽艇手凱倫高花(Helen Glover),以電影鐵達尼號上的經典一幕搞笑進場,成為最爆場面。英國隊FB更轉發圖片,配上《My heart will go on》歌詞「Near, far, wherever you are… 」,引起網民爆笑,留言表示「成個開幕式最大亮點」、「呼應到表演嘉賓Celine Dion」、「仲要滂沱大雨」。

此外,中國的韻律泳名將馮雨夥拍乒乓傳奇馬龍擔任持旗手,美國就由NBA巨星「大帝」勒邦占士、網球新星歌莉嘉芙帶領下,以下屆主辦國身份尾二進場。