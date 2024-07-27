「飛魚代表」成奧運旗手大戶　戴利最爆演譯

擔任持旗手「美人魚」何詩蓓笑得燦爛，成為眾人焦點。（Getty Images）

周六凌晨(27日)隆重展開的巴黎奧運開幕式上，除了塞納河的風景和表演嘉賓之外，民眾另一焦點落在各國的持旗手身上，據數字統計，當中近80名為游泳運動代表，當中包括香港的何詩蓓，而講到最爆都相信是跳水王子戴利的演譯。

今屆巴黎奧運開幕禮持旗手大部份都是粒粒皆星，在206個國家或地區代表當中，有75位是來自游泳項目（包含跳水）的猛將，佔整體一成七，僅次於田徑項目。

香港「超級飛魚」何詩蓓也是名單之列，各國家或地區持旗手其中，還有包括四屆奧運獎牌得主「法國飛魚」曼尼多（Florent Manaudou），以及烏克蘭的兩屆奧運獎牌得主米哈伊洛羅曼卓 (Mykhailo Romanchuk) 等名將亦榜上有名。

英國跳水王子戴利（Tom Daley）及奧運金牌得主的賽艇手凱倫高花（Helen Glover），以電影鐵達尼號上的經典一幕搞笑進場，成為最爆場面。英國隊FB更轉發圖片，配上《My heart will go on》歌詞「Near, far, wherever you are… 」，引起網民爆笑，留言表示「成個開幕式最大亮點」、「呼應到表演嘉賓Celine Dion」、「仲要滂沱大雨」。

此外，中國的韻律泳名將馮雨夥拍乒乓傳奇馬龍擔任持旗手，美國就由NBA巨星「大帝」勒邦占士、網球新星歌莉嘉芙帶領下，以下屆主辦國身份尾二進場。