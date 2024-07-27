法式開幕禮　拿度Celine成滿分甜點

【東網記者余樂詩巴黎直擊】奧運會時隔100年再於巴黎舉行，開幕禮一改傳統，由體育館移師塞納河舉行，可惜天公不造美，全晚大部分時間下着滂沱大雨，為這場歷時近4小時的流動盛宴加添戲劇性。

東京奧運疫情下舉行，場面難免冷清，今屆開幕禮銳意創新，將舞台搬到塞納河，拉近運動員和民眾距離，與民同樂。整晚亦驚喜處處，集合歌劇《歌聲魅影》、人氣遊戲《Assassin’s Creed》（刺客教條）等法國作品元素的「神秘武士」帶着聖火飛簷走壁，最後騎馬進場，將火炬交給足球巨星施丹。一個字，帥。

塞納河、巴黎聖母院、羅浮宮及艾菲爾鐵塔等名勝古跡亦落力「演出」，配合紅磨坊、芭蕾舞、歌劇等藝術表演，法國把握機會向世界展示自己的濃厚文化和歷史，基本上除了牛角包，什麼都拿出來了。

記者下午4時已抵達現場，最後與最貴門票的人和運動員鐵塔下齊變「落湯雞」，談不上浪漫，但能見證足球巨星施丹交棒予西班牙「泥地王」拿度、歌后Celine Dion在五環下強勢復出，獻唱《Hymne à l'amour》，就像吃了滿分的甜點。

傷患纏身的拿度曾說：「我已記不起能沒有痛楚的打網球，你要學習與它共存。」患上罕見疾病一度痛失天使嗓子的Celine 也說過為了回到舞台，她什麼也願意：「如果不能走的，就用爬的。」這些「堅持故事」主角提醒我，人生本來無常，能夠全情投入熱愛的事，一定要珍惜。

之後的16天，一起努力成為更好的自己，香港隊加油！