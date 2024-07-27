美國夢幻隊住酒店1晚4千　唔瞓無冷氣奧運村

今屆巴黎奧運村的住宿環境引起熱烈討論，由於主辦當局在法國的酷熱天氣底下，仍貫徹環保政策，從無冷氣房間到「紙板床」的一系列措施，都令一眾健兒選手直呼「難頂」，而美國男籃代表隊就逃過一劫，全因他們早已安排下榻於市中心的豪華五星級酒店。

自1992年起，美國男籃「夢幻隊」就未曾隨代表團入住奧運村，「夢幻隊」過去曾表示因奧運村配備的床只有5尺8寸長度，七尺高的籃球選手們難以好好休息，加上為保護一眾NBA球星的人身安全，以避免成群結隊的球迷騷擾等的因素底下，才另外安排入住市內酒店。

美國籃協為美國男籃、女籃代表隊的巴黎奧運之行，直接包下一整層酒店客房，還做了特別的佈置歡迎代表隊，如走廊裡貼著籃球巨星高比拜仁（Kobe Bryant）在北京奧運會做出的經典“Shhh”手勢的黑白海報。

美國男籃「夢幻隊」下榻的L'Hermitage Gantois酒店位於巴黎里爾一棟典雅的15世紀建築內，客房配有空調，提供迷你吧、獨立浴室設施、衛星電視及WiFi、圖書館、SPA、室內游泳池和土耳其浴室等設施，豪華套房一晚要價接近4000港幣。而據酒店的預約網站顯示，奧運期間只剩下少數標準客房，相信是因為奧運盛事吸引世界各地旅客到訪，加上有NBA球星入住的加持底下，客房預約情況已幾乎爆滿，一房難求。