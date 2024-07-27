進攻火力遜預期　阿根廷男奧足博細盤

奧運男足B組第2輪賽事，首仗意外輸波嘅阿根廷男奧足，將會硬撼已有3分在手嘅伊拉克男奧足。阿根廷今屆陣容名氣夠響，不過表現就不似預期，尤其進攻創造力同把握力都係水準以下，要攻破伊拉克有一定難度，開2.5球嘅入球細機會高。（HOY TV App周六晚9時直播）

阿根廷陣容星光熠熠，祖利安艾華利斯、奧達文迪、泰亞高艾美達等都係大國腳，不過上仗對摩洛哥令人失望，中場斷纜頻頻，合作性明顯唔掂，星級前鋒祖利安艾華利斯狀態不足，令阿根廷進攻更顯單調，主帥馬斯真蘭奴未吸取上年U20美洲盃分組賽出局教訓，球隊未見起色。

受到之前大國腳安素費南迪斯嘅「種族歧視歌」風波影響，阿根廷喺今屆奧運受到法國球迷敵視，首戰對摩洛哥已遭瘋狂柴台。雖然有消息指，阿根廷總統米萊會出面調停（見另文），但對一班小將難免造成更大心理負擔，加上首輪戲劇性輸波，今仗喺壓力下更難反彈。唔好忘記阿根廷小國腳向來火力不足，近4場奧運分組賽，有3場總入球開2球或以下。

伊拉克首仗2比1擊敗烏克蘭，3分在手為出線打好根基，今仗面對強敵阿根廷，有權大踢防守足球博1分，阿根廷想撕破伊拉克防守難度倍增，預計今場入波機會唔會太多，2.5球入球細值得捧場。

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