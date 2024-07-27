滑浪風帆周日登場　港隊盼藉借細風取先機

巴黎奧運滑浪風帆賽事將於周日（28日）傍晚展開，首度亮相奧運舞台的鄭清然、馬君正準備就緒。總教練陳敬然透露，比賽場地馬賽連日風勢偏弱，期望兩位港將借助「細風」優勢早着先機。

香港滑浪風帆隊於5月開始便在馬賽訓練，提前適應當地地理環境，月初回港數日便再度啟程赴法備戰，港大科研團隊亦已為風勢及水流等變化提供數據分析。總教練陳敬然坦言「萬事俱備」：「最近一個星期馬賽偏向吹中細風，根據天氣報告預測，未來幾日風勢也會相若，這方面無疑對我們兩位習慣在細風作戰的運動員較有優勢。不過賽會仍需就比賽當日的風向及溫度變化，才能決定比賽會以Course Racing(繞泡賽）還是Slalom(迴轉賽）的形式進行。」

一般而言，繞泡賽賽道範圍較大，每場賽事約進行20分鐘，比較考驗賽手耐力，多在中至強風下採用。迴轉賽則在短短數分鐘便決出勝負，講求賽手的衝刺速度及臨場決斷，多在中至弱風下進行。

由於馬賽距離巴黎需要3個小時車程，滑浪風帆代表未有出席奧運開幕禮，留守馬賽專心備戰。「阿英」近日為兩位運動員減低訓練量，期待初戰奧運的清然及「大頭妹」輕裝上陣：「二人來到馬賽後食得瞓得，備戰及心理狀態相當不錯，希望他們保持輕鬆心情享受比賽過程。」

滑浪風帆男、女子項目各有24名運動員競逐，一連4日進行最多20場初賽，初賽成績前10名選手將會晉級到8月2日上演的獎牌賽，以淘汰賽形式定出獎牌誰屬。