中國奪巴黎奧運第1金　射擊10米氣步槍混合團體賽掄元

巴黎奧運第1金在周六（27日）誕生！中國射擊隊派出黃雨婷/盛李豪、韓佳予/杜林澍4名近年表現突出的選手，分兩個組合出戰射擊10米氣步槍混合團體賽，其中黃雨婷及盛李豪以預賽第1名殺入決賽，最終在金牌戰以16比12擊敗南韓組合，奪得本屆奧運首面金牌。中國歷來已先後4次獲得當屆奧運首面金牌，今次已是第5次先聲奪人，傲視其他國家代表隊。

多屆奧運的首面金牌都在射擊項目產生，上屆中國由楊倩贏出女子10米氣步槍，拿下開門紅。而今屆共有28對組合出戰10米氣步槍混合團體賽。預賽開段表現較慢熱的黃雨婷/盛李豪，入局後愈打愈準，以632.2環的預賽第1名成績直接晉級金牌戰，決賽對手是預賽第2名的南韓組合樸是晙/琴智賢，而哈薩克斯坦和德國組合排名預賽第3和第4，爭奪銅牌。至於中國另一組合韓佳予/杜林澍於預賽排名第8，無緣晉級。

獎牌戰賽制是兩位選手每輪各射擊1次，每輪環數相加，高分的隊伍拿到2分，如果打平則各收獲1分，率先拿到16分成為獲勝者。黃雨婷/盛李豪於金牌戰保持高度集中，次輪打出21.2環扳平2比2，其後更連贏兩輪節節領先樸是晙/琴智賢，中國組合最多拋離12比6。南韓一度追迫，關鍵的第13輪黃雨婷/盛李豪總分20.7環，南韓組合總分21.4環，南韓再拿2分，追到12比14。第14輪，黃雨婷/盛李豪臨危不亂射下21.5環，力壓對手的21.1環，中國組合拿到奠勝2分，最終16比12戰勝對手，實現巴黎奧運第一金的夢想。

銅牌戰對決哈薩克斯坦組合以17比5勝德國，收獲銅牌。