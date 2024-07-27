趙顯臻賽艇雙槳初賽屈居第四 明日續戰復活賽

巴黎奧運周六（27日）假馬恩河畔韋爾水上運動體育場舉行賽艇單人雙槳初賽，港隊代表趙顯臻以小組第四名成績7分0秒29衝線，將續戰周日（28日）的復活賽。

今屆初登場的趙顯臻，在賽艇雙槳初賽小組戰排在第六組的第三線道，比賽於香港時間下午四時展開，現場天氣不穩並下起毛毛細雨，身穿紅色背心的的趙顯臻起步後首500米一度衝上第2名，可惜中段被保加利亞選手Kristian Vasilev追上，末段更被匈牙利選手PETERVARI MOLNAR Bendeguz Pal趕過，落後對手半隻艇位。最後趙顯臻以1秒53之差不敵同組匈牙利選手，遺憾屈居第四，未能以前3名直入半準決賽。

趙顯臻賽後接受訪問時，坦言對未能出線感到遺憾：「今日個發揮算不錯，可惜自己跟出線資格，就是相隔『這麼近那麼遠』，差少少就可以直入半準決賽。希望聽日發揮得更好，順利晉級。」他亦表示溫差沒有影響比賽狀態，指自己長年戶外集訓已習慣接受天氣的變化：「 作為個賽艇運動員，就要好好適應天氣，無論凍定熱，都要盡力發揮到最好。」

至於首名晉級的是，曾四度刷新丹麥紀錄的Sverri Nielsen，以成績6分53秒50衝線；位列次名及第三名的則分別是來自保加利亞的奧運老將Kristian Vasilev，以及匈牙利選手PETERVARI MOLNAR Bendeguz Pal，兩名選手分別以時間6分56秒63，及6分58秒76成績衝線，成功晉級賽艇單人雙槳半準決賽。