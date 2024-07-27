中國第2金　跳水夢之隊女雙3米板旗開得勝

中國跳水「夢之隊」周六(27日)亮相奧運舞台，站上女子雙人3米板的昌雅妮和陳藝文，以全程領先姿態取得最高的337.68分，順利為中國隊再添一面金牌，並實現奧運跳水女雙3米板6連霸。

2020年東京奧運閉幕後，携手奪得2金1銀的中國女子跳水雙人3米板王牌組合，施廷懋和王涵宣布退役，接過該項目接力棒的奧運「新秀」昌雅妮和陳藝文為延續中國跳水隊榮譽，巴黎奧運肩負重任上陣力爭衞冕。

22歲的昌雅妮和25歲的陳藝文的雙人跳水組合，曾於3年前就登上過世界最高頒獎台，為2021年東京跳水世界盃女子雙人3米板奪得冠軍。

中國組合首登奧運並無怯場，更憑豐富的國際賽經驗展現出跳水「夢之隊」氣勢，實力明顯超班力壓一眾對手。她們頭3個回合就取得181.2分，遠抛第2名，第四個回合更以向前翻騰三周半、最高的3.1難度級別一舉取得全場最高的79.98分，鎖定第一名席位，最終中國組合在5個回合均取第1，總成績337.68分，摘下今屆跳水項目首面金牌，並為中國跳水「夢之隊」打響頭炮，亦是中國代表隊在巴黎奧運的第2面金牌。

昌雅妮和陳藝文總得分抛離取得銀牌的美國組合Bacon Sarah和Cook Kassidy23.04分，更較取得銅牌的英國組合Harper Yasmin和Mew Jensen Scarlett多35.40分。