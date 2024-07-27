泰國集訓熱身賽　傑志不敵巴吞聯

傑志周六（27日）出戰於泰國集訓的最後1場季前熱身賽，作客BG Stadium 大戰T1勁旅巴吞聯。最終傑志雖然有迪美路夫先開紀錄，但其後連失3球，以1比3落敗，以1勝1和1負完成3場泰國集訓熱身賽，球隊將於下周一（29日）返港，備戰8月7日對馬德里體育會的季前熱身賽。

在前兩場季前熱身賽錄1勝1和的傑志，續排出泰利把關，鐘樂安及慈英鎮守中路，明加索夫、迪美路夫及馬查度負責攻堅，最近加盟的裴栽釪及前葡超射手韋頓先列後備。至於早前在友賽，以4比0大勝德甲勁旅多蒙特的巴吞聯，由猜拿貼擔正控制中場，協助鄧達爭取入球。

開賽後戰況緊湊，21分鐘，明加索夫左路推大位起腳斜出，之後輪到巴吞聯發動攻勢，夏里安送出直線，鄧達射門被泰利救出。29分鐘，祖連奴推後射門，被薩拿倫橫身擋出，6分鐘後，「藍鳥」中場壓逼成功，迪美路夫取得皮球後，冷靜扣過對方守將，射成1比0，為球隊先開紀錄，惟巴吞聯兩分鐘後，就憑鄧達接應罰球，頂成1比1完半場。

下半場傑志先後換入裴栽釪、林樂勤及潘沛軒。52分鐘，慈英疑似冒犯球證，被罰紅牌出場，但巴吞聯認為今場僅為友賽，不需嚴格執行球例，容許傑志換入甘智健，續以11人應戰。巴吞聯之後加強攻勢，57分鐘，巴吞聯左路傳中，射手鄧達在無人防守下射入助球隊反超2比1。15分鐘後，傑志出現失誤，林樂勤禁區內犯手球，巴吞聯取得12碼，鄧達操刀射入上演帽子戲法，為球隊埋齋，傑志輸1比3完場，以1勝1和1負完成泰國集訓熱身賽，球隊將於下周一（29日）返港，備戰8月7日對馬德里體育會的季前熱身賽。