鄧謝配分組賽首場輕取對手　雙楊配力戰而敗

巴黎奧運羽毛球分組賽周六（27日）展開，其中港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪、女雙組合楊雅婷／楊霈霖，齊齊於巴黎拉夏貝爾門體育館出戰首場賽事，惟雙方命運各異。「鄧謝配」直落兩局輕取中華台北組合，晉級8強形勢大好；相反「雙楊配」力戰之下，以局數1比2不敵保加利亞組合。

世界排名第7的港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪，於上屆東京奧運成功殺入4強，可惜最終僅奪「梗頸四」，與獎牌只差一步。今屆捲土重來，在分組賽被編入C組，同組原定有3支對手，但在丹麥組合退賽下，僅剩日本老對手渡邊勇大／東野有紗、中華台北組合葉宏蔚／李佳馨，3隊將爭取2個出線席位，因此「鄧謝配」只要今場取勝，即很大機會可以晉級8強。

面對世界排名第10的中華台北第一混雙葉宏蔚／李佳馨，「鄧謝配」開賽初段未佔太大優勢，但之後卻一口氣連取7分，第一局先贏21比13。第二局形勢與首局接近，「鄧謝配」一直領先下，再以同樣比數21比13再下一城，最終僅花37分鐘便直落兩局獲勝，下周二（30日）將會轉鬥4號種子、日本老對手渡邊勇大／東野有紗，力爭首名出線。

至於世界排名第18位、首戰奧運的「雙楊配」，於B組首輪面對排名低4位的保加利亞「姐妹花」Gabriela Stoeva／Stefani Stoeva，第一局先輸11比21。「雙楊配」之後表現漸入佳境，第二局鬥到加時險勝23比21，不過決勝局再輸15比21，最終以局數1比2落敗，下周一（29日）會面對美國組合Xu Kerry／Xu Annie。