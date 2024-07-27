FC洛杉磯重金利誘基沙文加盟　薪酬僅次於美斯

根據法國《隊報》爆料，美職球隊FC洛杉磯計劃今夏簽入馬德里體育會前鋒基沙文，並向呢位33歲法國國腳開出1份「肥約」，令佢成為美職第2高薪球員，僅次於國際邁亞密球王美斯。

FC洛杉磯近期推行「法國化」，繼年初簽入門將洛里斯之後，今年5月宣布簽入射手基奧特，如果獲得基沙文加盟，球隊就可以擁有3位協助法國捧2018年世界盃冠軍嘅球員。

基沙文上季為馬體會各項賽事上陣48場入24球，並有份出戰今屆歐國盃，級數毋庸置疑，因而獲得FC洛杉磯垂青。最關鍵係佢只剩下1年合約，其他球會只需要支付1,000萬歐元(約8,500萬港元)就可以買斷佢，FC洛杉磯會方有能力負擔呢筆費用，所以出手力斟佢加盟，並願意開出高薪，希望基沙文答應來投。

雖然FC洛杉磯方面並冇透露合約薪酬數字，但盛傳屬於美職第2高薪，美職現時「打工皇帝」美斯固定年薪為1,200萬美元(約9,400萬港元)，估計FC洛杉磯提供畀基沙文嘅年薪，應該接近1,000萬美元

據悉基沙文正在考慮去向問題，仍未決定今夏離隊，抑或等多1年約滿自由身走人。