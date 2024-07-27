比莉絲缺席開幕禮　自創新招式出戰奧運高低槓

三度「征奧」、4面奧運金牌得主的美國女子體操天后比莉絲(Simone Biles)缺席周六(27日)舉行的巴黎奧運開幕儀式，惟開幕前宣布這位27歲的運動員將帶來自創的新動作迎戰今屆奧運高低槓項目，若能成功將再度留名體操界史冊。

國際體操總會(FIG)表示，比莉絲在巴黎奧運前提交了一項關於高低槓的最新原創動作，為在原有動作Weiler-kip的基礎上，於最後的倒立階段轉體1周半(540度)。Weiler-kip是以加拿大選手威廉韋勒(Wilhelm Weiler)命名的動作，即倒立繞杠1周。FIG將其評為E級難度值(從A至F)，即意味著其難度值為0.5。

比莉絲提交的這套動作從未有運動員在比賽中展現，她若能在今次的比賽中順利完成，此動作將會以她的名字命名，並完成「大滿貫」，成為唯一一位在所有4項體操的比賽中都擁有同名動作的現役運動員。事實上，比莉絲曾在里約奧運擸得4面體操金牌，並已擁有5個以她的名字命名的項目，包括跳馬和自由體操各2個和1個平衡木。

不過，高低槓被認為是比莉絲在4個體操項目中較弱的一項，因為她的37面奧運和世界冠軍獎牌中僅有1面是在高低槓上奪得。

競技體操男、女子資格賽將分別於周六(27日)及周日展開。8月3及4日將分別決出女子組跳馬和高低槓金牌，8月5日將決出女子平衡木和自由體操金牌。