祖高域晉身網球男單次圈　或提前對宿敵拿度

巴黎奧運網球賽事周六（27日）正式展開，其中男單頭號種子祖高域、西班牙新星艾卡華斯，同樣在首圈輕鬆過關，惟前者次圈或將提前惡鬥宿敵兼「泥地王」拿度，要爭取首奪奧運金牌有暗湧。

由於「一哥」仙拿因扁桃腺發炎退賽，令世界排名第2的祖高域，成為今屆奧運男單頭號種子。這名37歲塞爾維亞球手首圈面對澳洲老將艾頓，未受太大考驗，僅花53分鐘便連贏兩盤6比0、6比1晉級，次圈將面對宿敵拿度對匈牙利富素域斯的勝方。

「泥地王」拿度目前世界排名已跌至161位，並不屬於種子球手，但這名西班牙球手曾在今屆奧運比賽場地羅蘭加洛斯，14次捧走法網冠軍，實力不容忽視，惟拿度賽前被指右大腿有傷，狀態成疑。

而2號種子、世界排名第3的西班牙新星艾卡華斯，首圈面對黎巴嫩的夏比，在全場5度破發下，成功連贏兩盤6比3、6比1，次圈會對荷蘭基斯柏或英國諾利勝方。

至於女單方面，「一姐」施華德面對貝古贏得並不輕鬆，第1盤雖先贏6比2，但第2盤曾一度落後3比5，幸好之後一口氣連贏4局，再贏一盤7比5，才得以晉級。