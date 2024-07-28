【直擊】克服「很傻的膝頭」！江旻憓不留遺憾為恩師圓夢

上屆奧運，江旻憓在女子重劍8強遺憾出局，賽後邊哭邊道歉：「我會回去再練好一點。」3年後，她帶着「世一」銜頭，第3次回歸五環舞台。這次她終於不留遺憾，決賽克服落後劣勢，戰勝法國地獄主場，為香港勇奪今屆第一金，成為香港史上首個贏得奧運獎牌的女子劍擊運動員。

巴黎奧運劍擊賽假巴黎大王宮美術館舉行，首日上演女子重劍及男子佩劍賽，全場爆滿氣氛一流。現場8成觀眾支持主隊法國，每逢有法國劍手出場都會受到英雄式歡迎，每得一分，支持者就會拍掌、跺腳，聲音環繞大王宮的圓拱頂，變得響亮數倍。「雷聲」此起彼落，震耳欲聾。

江旻憓過關斬將，最後一關來到法國「地獄主場」，大戰法國的Auriane Mallo-Breton。決賽Vivian一度陷入苦戰，曾落後至1：7，其後奮力追至10：10，最後「決一劍」取勝，贏得香港史上第3面奧運金牌。「今次我終於不用覺得對不起大家了！」賽後，Vivian雀躍地着記者摸她的金牌，然後向我們解釋反勝的關鍵：「在這裡比賽一直是我的夢想，我一定要打得好睇，不能夠打成這樣，所以不小心就追回來了，嘻嘻。」

Vivian總是照顧別人感受，自己打得不好，反而會覺得對不起觀眾，今次她喜見自己有所交代：「東京奧運沒有觀眾，今次有。劍擊比賽從來沒有這麼多人看，在這麼美麗的地方比賽，受到如此重視，你可以感受這個國家有多熱愛劍擊，能夠參與其中，還能贏金牌，我覺得這個運動做得很開心。今日我也想不到有好多人支持我，見到好多香港旗，聽到他們為我『加油』，多謝你們。」

6月奧運記者會時，Vivian被問到帶著「世一」身份比賽的心情，當時她說：「不好意思說志在參與，但我會作出最困難的準備，就算狀態不好，我都要打得好，我要贏的是自己。」亞錦賽她因傷退賽，授旗禮記者追問她的傷勢時，她欲言又止，尷尬承認「很傻的膝頭」又再受傷。見記者神情憂心，她笑著說：「沒事。我的強項就是克服傷患！」最終她在體壇最高殿堂強勢回歸，而且贏得漂亮，令人佩服。

Vivian最後感謝恩師Tavi的付出：「我覺得他是全世界最熱愛劍擊的人，他的一生都奉獻給劍擊，我作為他的徒弟，幫他完成贏奧運冠軍的夢，我覺得我對得住他。」說到Tavi 看好2026年香港舉辦世錦賽，Vivian會再有好表現，這位香港「劍后」則拿起獎牌調皮地說：「聽朝一覺瞓醒仲係金牌先講啦！」