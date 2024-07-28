世界兩大飛魚比併　澳洲堤密絲再贏列迪姬

巴黎奧運周六（27日）游泳開館，兩大勁旅澳洲與美國鬥得激烈，澳洲「明星飛魚」堤密絲盡顯霸氣，再挫美國勁敵列迪姬奪女子400米自由泳金牌，成功衞冕。

上屆袋走200自及400自兩面金牌的堤密絲，在女子400米自由泳決賽起步已亳不留力向金牌進發，頭100米以56秒92完成，儘管17歲的加拿大新星麥恩杜殊從後追趕，並一度追近至落後0.82秒，然而這位世界紀錄保持最終以3分57秒49蟬聯奪冠，並且連續兩屆奧運擊敗最大勁敵的2016年里奧金牌得主美國的列迪姬封后；麥恩杜殊獲得銀牌，而列迪姬奮力下追得銅牌。

隨後澳洲女隊在4X100自由泳接力決賽，以刷新奧運紀錄的3分28秒92奪冠，再次擊敗美國（3分30秒20），並連續四屆獲得此項金牌；至於中國隊派出楊浚瑄、程玉潔、張雨霏及吳卿鳳出戰，以3分30秒30在此項獲得季席。

至於以「麒麟臂飛魚」迪素爾帶領美國男隊，在4X100米自由泳接力決賽以3分09秒28擊敗澳洲及意大利奪冠，為美國奪得今屆游泳隊首面金牌，也是迪素爾個人生涯第8金。