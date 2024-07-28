拿度為爭取再嚐奪牌滋味　考慮棄戰奧運男單

剛為巴黎奧運開幕禮擔任其中一棒火炬手的西班牙傳奇拿度，周六（27日）晚與小天王艾卡華斯在男雙首圈順利闖關，然而賽後他表示可能放棄男單，而爭取在雙打帶獎牌回家。

拿度教練莫亞於開幕前夕曾表示「泥地王」的大腿不適，令球迷擔憂拿度能否出戰奧運以圓心願，而這位38歲傳奇球星周六再踏上他昔日的英雄地，在羅蘭加洛斯場館夥拍艾沙華卡，以直落兩盤7比6(7比4)、6比4淘汰阿根廷組合，闖入男雙次圈。「明天我不知道會發生何事，我仍未決定是否出戰（單打）。」拿度賽後提到周日賽程上的單打賽事，他在籤表上將面對匈牙利的Marton Fucsovics。

對於再次在奧運會比賽，拿度坦言實在太奇妙，不過，他還沒有明確表示今夏的奧運會是否為他生涯的最後一場比賽，他稱:「我從來沒有這麼說過，我不知道，我沒有決定說什麽。」今年的奧運網球比賽場地正是法網的主場，曾經在此捧起14個冠軍的拿度表示:「我現在很享受與艾卡華斯一起比賽，在雙打比賽中，今天很難忘—對我來說，昨天（開幕）也是最難忘的一天。享受每一刻，擁有最好的體驗。」