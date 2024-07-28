【有片】曼聯不敵阿仙奴　兼有2主力受傷

周日(28日)朝早美國上演重量級熱身賽，曼聯領先情況下以1比2不敵阿仙奴，更慘係丹麥前鋒海倫同新加盟中堅約羅，比賽期間均告受傷離場，可以話賠了夫人又折兵。

兩大勁旅今仗強陣出，開賽初段即搶攻駁火，稍佔上風嘅曼聯10分鐘先開紀錄，海倫個人突破用速度同身位，輾壓阿仙奴新人中堅希雲後近門射入；呢位丹麥射手3分鐘後近門鏟射高出，但就疑似拉傷大腿要退下火線。阿仙奴26分鐘追平，小將華拿利左路傳中，加比爾捷西斯門前接應輕鬆射入。踢到35分鐘，曼聯再有中堅約羅受傷被換走，半場兩隊踢成1比1。

半場期間曼聯再做7個變動，查頓辛祖、安東尼馬菲奧斯、基斯甸艾歷臣等入場，但阿仙奴順利控制戰局，奧拿拿曾勇救李安度杜沙特勁射。81分鐘阿仙奴再入波，加比爾馬天尼利左路爆破殺入禁區，推到心臟地帶起右腳射近柱得手，協助阿仙奴贏2比1。完場後兩隊加插互射12碼環節，曼聯有奧拿拿救出夏維斯射門，12碼贏4比3拎番個安慰獎。

對於傷兵魔咒再襲，曼聯領隊坦哈格賽後表示：「依家咁快評估唔到佢哋嘅傷勢，要等24小時先做檢查。我哋要非常小心，尤其係約羅，佢賽前只係參加咗50%訓練，被換走嗰陣佢好失望，但我哋要保持樂觀，睇下個檢查結果係點。」