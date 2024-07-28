AC米蘭新星起孖搶鏡　曼城遭遇2連敗

周日(28日)早上季前熱身賽，英超冠軍曼城又輸1場，以2比3不敵AC米蘭，遭遇2連敗。AC米蘭嘅22歲新星羅倫素哥林保今仗梅開二度，搶晒「藍月亮」神鋒艾寧夏蘭特風頭，新一季有望獲得留隊，唔使再做「人球」被外借。

曼城「美國之旅」首仗3比4不敵些路迪之後，今仗開賽19分鐘由艾寧夏蘭特射入打開紀錄，連續2場入波，奧斯卡波比連續2場貢獻助攻。AC米蘭隨即反擊，分別於30及34分鐘憑羅倫素哥林保頭頂腳踢反超前2比1，兩球都係來自卓禾斯嘅傳波。

值得一提，雙方下半場都換上作客球衣比賽，曼城由中場占士麥卡迪頂入扳平，但AC米蘭靠後備上陣嘅20歲小將拿斯迪射入致勝1球贏3比2。

曼城遭遇2連敗，好大程度上因為多位主力仍未歸隊，艾寧夏蘭特今仗踢完上半場就被換走，主帥哥迪奧拿旨在試陣。至於今場主角羅倫素哥林保係「星二代」，爸爸安祖路哥林保曾於1987至90年效力AC米蘭，協助「紅黑兵團」連奪1989及90年2屆歐冠盃(歐聯前身)冠軍。

羅倫素哥林保出身於A米青年軍，曾於4年前歐霸盃入波，但未能企穩一隊位置，近年先後被外借去克雷莫納、史帕爾、萊切、蒙沙，上季為蒙沙上陣25場入4球。由於AC米蘭原本正選前鋒基奧特已離隊，鋒線需要補充人腳，羅倫素哥林保近期表現出色，有望獲留隊。