奧運「巴日大戰」　撐日本女足第一隊入球

奧運女足C組次輪焦點之戰，巴西女足硬撼日本女足，雙方首仗命運各異，「巴女」旗開得勝，但「日女」領先之下倒輸收場，為爭出線今仗不容再失，相信會主動搶攻求勝。翻查雙方近3次對賽，日本女足全部先入波，可博「日女」第一隊入球。（周日晚11時開賽）

巴西女足上仗憑前鋒加碧紐妮絲射入全場唯一入球，以1比0擊敗尼日利亞女足，38歲老將瑪達貢獻助攻，可見佢寶刀未老。雖然「森巴兵團」有3分在手，但考慮到最後1輪要惡鬥女子世盃冠軍西班牙女足，相信今仗仍會採取最擅長嘅進攻踢法，向日本女足施壓，力爭再贏1場，奠定出線基礎。不過「巴女」防線唔夠穩陣，掛住主攻嘅時候，有被對手反擊突襲嘅風險。

至於日本女足係上年女子世盃及上屆奧運8強分子，多位球員效力英超女子隊，整體實力不在「巴女」之下。上仗即使面對勁旅西班牙女足，日本女足都無懼同對手鬥攻，開賽13分鐘就憑藤野青葉入波先開紀錄，只可惜抵擋唔住對手強攻，倒輸1比2。「日女」全失3分後，出線形勢陷入被動，今場更加冇退縮空間；佢哋近2次對巴西女足，法定時間取得1勝1和，球員心理上有優勢，相信會先下手為強，爭取先入波增加勝算。

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