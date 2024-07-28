何詩蓓6:05pm出場嘞！200自初賽與中國李冰潔同組

何詩蓓將在香港時間今日(28日）晚上6時05分首度亮相巴黎奧運，於拉德豐斯體育館（Paris La Defense Arena）出戰女子200米自由泳第2組初賽，被列3號種子的她，被編入初賽第2組的第4線，同組即使有中國年輕泳手李冰潔，憑何詩蓓強勁實力，要晉級明天準決賽及稍後的決賽，一致被睇好！一齊為Siobhan加油！

上屆東京奧運女子100、200米自由泳勇奪銀牌的「香港女飛魚」何詩蓓（Siobhan），今屆巴黎奧運先後於5項個人項目達標，惟最終決定集中精力，僅參加100、200自兩個主項，務求再創佳績。

據美國知名雜誌《Swimming World》近日預測，Siobhan卻被預計在今屆奧運將下跌一名，只得銅牌，而頭兩名則分別由澳洲孖寶奧姬娜嫺(Mollie O'Callaghan)和堤密絲 (Ariarne Titmus)包辦。值得一提，3人曾在2023年福岡長池世界游泳錦標賽同場交手，當時Siobhan 3甲不入，只能目送其餘兩人站上頒獎台。至於國際游泳新聞網站《SwimSwam》，則認為在加拿大新星麥恩杜殊棄戰下，200自金牌很大機會屬於奧姬娜嫺、堤密絲和Siobhan之爭。

第3度征戰奧運的Siobhan，上屆為香港泳隊取得「零的突破」，今屆自然被外界寄予厚望，更首度擔任港隊開幕禮持旗手。雖然她從香港出發前往巴黎前，在機場拒絕接受記者提問，但仍全程面露微笑，早前抵達選手村後，亦有與一班隊友「踩場」打卡，兼跟隨當地麵包師傅嘗試學整法包，心情看似相當輕鬆。

何詩蓓完全賽程：

200米自由泳

7月28日

6:00pm 初賽 (第2組、第4線)

7月29日

3:50am 半準決賽

7月30日

3:41am 決賽

100米自由泳

7月30日

6:39pm 初賽 (第4組、第4線)

7月31日

3:25am 半準決賽

8月1日

2:30am 決賽