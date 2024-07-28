何詩蓓晉級200自準決賽　周一凌晨爭入獎牌戰

「香港女飛魚」何詩蓓（Siobhan）周日（28日）在今屆巴黎奧運登場！她於香港時間晚上出戰女子200米自由泳初賽，於第2組游出1分56秒38，以小組第2名，總成績第5晉級周一（30日）凌晨3時50分舉行的準決賽，爭入獎牌戰。

何詩蓓在這個項目的個人最佳紀錄（PB），為1分53秒92，在所有參賽泳手中，僅屈居在堤密斯和奧姬娜嫺之後排第3，有力衝擊獎牌。

這位港隊「獎牌希望」在初賽，被分入第2組出擊，同組對手有現年22歲的中國年輕泳手李冰潔，結果Siobhan未受太大考驗，頭150米皆以第1名身份碰池邊，直到最後50米才被李冰潔趕過，游出1分56秒38的時間，以小組第2名，在31名泳手中排第5晉級準決賽，排小組第1的李冰潔，就以1分56秒28的成績衝線。至於另外兩名勁敵奧姬娜嫺及堤密斯，分別游出1分55秒79和1分56秒23，以總成績第1和第3位晉級。

值得一提，何詩蓓早前與所有香港游泳奧運代表，一同在指甲上畫上奧運五環徽章等圖案，希望有好意頭，且看Siobhan能否延續強勢，打入決賽為港隊衝擊獎牌。

何詩蓓完全賽程

200自

7月28日

6:00pm 初賽 (小組第2名)

7月29日

3:50am 半準決賽

7月30日

3:41am 決賽

100自

7月30日

6:39pm 初賽 (第4場/ 第4線)

7月31日

3:25am 半準決賽

8月1日

2:30am 決賽