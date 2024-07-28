陳諾思出戰女子個人花劍　順利晉級16強

19歲劍擊新星陳諾思（Daphne）周日（28日）於巴黎大王宮美術館（Grand Palais）出戰巴黎奧運女子花劍32強個人賽，對陣24歲的日本選手東晟良，最後陳諾思以15比14擊敗對手，順利晉級，將續於香港時間周日（28日）晚進行16強賽事。

現時世界排名第31位的陳諾思首度征戰奧運花劍項目，第一節開局後，雙方先各得一分，及後陳諾思主動向對手施壓，一鼓作氣連取四分，首節以7比4，取得領先優勢。第二節，陳諾思攻勢凌厲，初段以身長優勢，連取兩分，將比數拉開至9比4主導形勢。惟東晟良中段開始掌握節奏，陳諾思失兩劍下，被對手以分數11比11追平。

第三節，陳諾思嘗試維持攻勢，雙方各取2分底下，分數打至14比14。剩餘1分53秒時，陳諾思關鍵時刻「決一劍」，最終以15比14擊敗日本對手東晟良，順利晉級16強。

花劍新星陳諾思，前年年底才轉打成人賽，去年首戰亞運一鳴驚人，以年僅18歲之齡勇奪個人及團體賽銅牌，今屆奧運初登場即順利晉級的陳諾思，表現亮眼，令人驚喜。