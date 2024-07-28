何瑋桁首戰奧運　男重個人賽32強憾負

28歲的港隊主力何瑋桁，周日（28日）於巴黎大王宮美術館（Grand Palais）出戰男子個人重劍32強賽事，對陣上屆東奧團體冠軍成員之一的日本選手山田優，最後何瑋桁以9比15不敵對手，遺憾止步32強，但已為香港男子重劍創下奧運歷史及個人生涯里程碑。

首度亮相奧運的亞錦冠軍得主何瑋桁，第一節狀態不俗，主動壓迫對手，率先取得3分。初段雙方因消極比賽各領一面黃牌，採取突擊的何瑋桁，以5比2於首節領先。第二節開局後，對手山田優節奏明顯加快，但被何瑋桁把握漏洞，將比數拉開至7比3，可惜港將其後被山田優連取4分，第二局分數追至8比8平手。

第三節，雙方爭持相當激烈，山田優急攻之下，何瑋桁連失5劍。何瑋桁作出換劍調整後，山田優打成15分以一劍定出勝負，反勝何瑋桁。最後何瑋桁以9比15落敗，於32強遺憾止步。

何瑋桁為自2012年倫奧以來，首位出戰奧運的香港男重代表。他上屆錯失東奧資格，到今年終4月在亞太區資格賽取得全勝，踏上奧運舞台，他賽後十分感觸，不禁流下男兒淚，期望港隊新一代能夠超越自己：「希望往後繼續有香港男重代表參加奧運，並超越我的成就，而且香港仍有不少運動員，準備在今屆奧運登場，盼所有市民繼續支持他們。」

談到今場發揮，「瑋桁」感嘆自己已盡力一戰，可惜未能把握早段領先優勢，被山田優反勝：「我以往與山田優交手超過10年，從來未試過在他身上取得5分以上，所以當得知首場奧運要跟他對決時，已知道惡戰難免，因此今場一度大幅領先算是一大突破，可惜他在落後時突然改變策略，而我未能及時穩住陣腳，讓他不斷取分。」