殺入4強　杜凱琹：混雙係我同廷哥嘅夢想

香港乒乓混雙組合黃鎮廷／杜凱琹在8強擊敗西班牙組合，殺入巴黎奧運4強，將會同北韓組合爭入決賽，黃鎮廷表示：「今場局局都關鍵，最重要係互相鼓勵」，杜凱琹稱：「混雙係我同廷哥嘅夢想，所以一定全力以赴。」

黃鎮廷和杜凱琹擺脫上屆奧運8強止步的陰影，首闖4強。賽後二人激動咆哮，黃鎮廷表示，「我們很開心，也很激動，終於突破這一關。賽前我們也很緊張，壓力很大。但在上場的時候，我們就覺得可以承受得住這些。」佢仲話：「阿杜亦發揮很好，發揮百分百。」

提到今場致勝關鍵，黃鎮廷最初話係第5局，杜凱琹就話係第2局，最後黃鎮廷總結：「局局都關鍵！」佢補充話：「第1局對方調整好快，我哋輸9比11，第2局我哋贏番11比9，之後壓力在對方身上。」

至於評論今次西班牙呢對左手組合，杜凱琹就話：「左手組合喺世界上不多，所以應付都有困難，兩個左手線路比較特別，我哋出發前都有準備。」黃鎮廷表示：「最重要係互相鼓勵，奧運呢個大賽，全港市民都會支持。

杜凱琹在同日較早前女單賽事落敗，佢話：「雖然單打輸左，其實自己打得唔錯，混雙係我同廷哥嘅夢想，所以一定全力以赴。」

下場「黃杜配」將大戰北韓組合李鐘直/金琴英，力爭決賽席位，黃鎮廷表示會做足功課準備，「他們有非常強的實力，第一輪擊敗日本。進入前4，我相信任何一隊的實力都不容忽視，所以我們明天會做好充足的準備。」

巴黎奧運第一日，港隊就有江旻憓勇奪女子重劍個人賽金牌，杜凱琹亦很欣賞Vivian不放棄的精神：「不知為何，我早有預感她會拿金牌，她真的好強，又是像張家朗一樣，落後下反勝。我們剛才一樣都是落後，所以比賽一日未結束，一切都有可能。」