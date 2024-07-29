杜蘭特復出！美國男籃首戰大炒塞爾維亞

力爭5連霸的美國男籃，周日（28日）出戰巴黎奧運C組首場分組賽，惡鬥由NBA金塊中鋒約基治領軍的塞爾維亞，憑着傷愈復出的射手杜蘭特，半場8射8中轟下21分，「夢幻隊」最終以110比84大勝而回，周四（1日）將遇上同樣在首場旗開得勝的南蘇丹。

美國男籃今場有射手杜蘭特復出，惟先列後備，正選5人則起用「大帝」勒邦占士、史提芬居里、艾賓特、布克和賀列地。開賽初段「夢幻隊」雖一度落後2比10，但很快站穩陣腳，更憑杜蘭特於頭兩節8射8中，包括5記3分，轟入21分之下，半場稍微領先58比49。

易邊後輪到勒邦占士發威，他頻頻內外開弓，完全無人能擋，雖然杜蘭特之後射失今場第一球，但打完3節仍領先19分。來到最後一節，塞爾維亞雖一度將比數差距收窄至13分，但

美國隊再憑「咖哩仔」、賀列地連取5分，成功穩住勝局，最終以110比84擊敗塞爾維亞，大炒這支歐洲勁旅26分。不過「大帝」賽後未有自滿，承認球隊仍有進步空間：「我們不能忽視今場出現很多失誤，因此下場必須減少，在進攻上做出更正確選擇，嘗試爭取更多起手機會。」

數據方面，美國隊今場點點開花，杜蘭特9投8中攻下23分，勒邦占士亦交出全能表現，貢獻21分、9助攻、7籃板。全隊3分更32射18中，命中率高達5成6，成為致勝關鍵。至於塞爾維亞方面，表現最突出為貢獻20分、8助攻和4抄截的約基治。