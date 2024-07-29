港隊今日精彩盤點　張家朗何詩蓓分途出擊

巴黎奧運現正進行得如火如荼，周一(29日)全日最大焦點，必屬「劍神」張家朗登場，出戰男子個人花劍個人賽32強，爭取衞冕；「超級女飛魚」何詩蓓將出擊女子200米自由泳決賽，為港隊力爭獎牌，當然仲要繼續撐黃鎮廷同杜凱琹，他們今晚11點會爭逐乒乓球混雙準決賽，而香港羽毛球混雙組合鄧俊文/謝影雪，則會在周二(30日)凌晨硬撼日本「東渡組合」渡邊勇大／東野有紗，全城務必集氣，為港隊加油！

黃鎮廷/5：00pm/乒乓球/男單64強

張心悅/5：13pm/游泳/女子100米背泳初賽

朱成竹/6：00pm/乒乓球/女單64強

張家朗/7：35pm/劍擊/男子花劍個人賽32強

盧善恩/不早於8：50pm/羽毛球/女單分組賽

阿輝、祥傑/8：05pm/帆船/49人級帆船第2日賽事

馬君正/9：43pm/滑浪風帆/女子iQFOiL第2日賽事

鄭清然/10：01pm/滑浪風帆/男子iQFOiL第2日賽事

黃鎮廷、杜凱琹/11:00pm/乒乓球/混雙4強

鄧俊文、謝影雪/02：20am（30/7）/羽毛球/混雙分組賽

何詩蓓/03:48am(30/7)/游泳/200米自由泳決賽