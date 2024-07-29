天才少女滑板街式奪金　日本豐收做獎牌榜1哥

巴黎奧運次日賽事，日本隊大豐收連搶3金，目前以4金2銀1銅成績做獎牌榜「1哥」。日本在滑板賽事繼續展現強大實力，14歲天才少女吉澤戀在女子滑板街式賽決賽，以272.75分成績力壓15歲隊友赤間凜音摘金，亦令日本包辦賽事金、銀牌。

滑板賽事在上屆東京奧運首次列為正式項目，女子滑板街式賽當時由13歲的西矢椛奪金，成為日本奧運史上最年輕奪金選手。今屆日本繼續稱霸，年僅14歲的吉澤戀在滑行及花式技巧兩回合賽事中，獲得272.75分成功奪金，亦成為日本史上第2年輕奧運金牌得主。

吉澤戀在次回合(花式技巧)頭3個動作後排第4位，但在第4個動作取得全場最高分，成為奪金關鍵，這位國三學生表示：「我知道如果要贏，就要做難度最高的表演，我不是以第2、第3為目標，我要用最難的動作去爭取成為第1名。」

日本在巴黎奧運第2日，除了在滑板街式賽包辦金、銀牌，在柔道及劍擊亦「有金執」。日本名將阿部一二三在男子柔道66公斤以下級決賽完勝巴西對手，繼東京奧運後連續2屆奪得金牌；日本劍手加納虹輝在劍擊男子重劍決賽，亦成功擊敗法國對手摘金。日本隊在獎牌榜上即跳升榜首，少見地壓住兩大體育強國澳洲及美國，中國則排第6，而香港則憑着江旻憓在女花的金牌，暫列獎牌榜第10位。