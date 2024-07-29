體操女王比莉絲重返奧運 4個字回應腳傷

美國體操名將「黑珍珠」比莉絲相隔3年回歸奧運舞台，在上屆東京奧運因心理因素中途棄戰團體賽，今屆巴黎奧運「黑珍珠」克服重重障礙，在自由體操及跳馬項目資格賽中，展現出過人的意志及實力，最後以排名第一位順利取得決賽入場劵，表現令人眼前一亮。

在自由體操資格賽跳馬項目，比莉絲賽前熱身落地時，左小腿疑似受傷，步行時一瘸一拐。她曾中途短暫退場，接受簡單包紮後上陣，最終以14.600分數取得第1名，並在跳馬以15.300的分數力壓一眾對手，以迄今為止的最高的總分59.566領先隊友蘇妮莎李（Sunisa Lee）順利晉級，取得體操女子個人全能決賽資格。

比莉絲的教練絲西爾蘭迪（Cecile Landi）賽後採訪時，透露比莉絲傷患發作，但對出戰周二（30日）的獎牌爭奪戰不構成問題：「比莉絲在巴黎比賽前幾週，持續在處理小腿疼痛的問題，比莉絲只是感覺小腿有少許不適，沒有大礙。」被問到是否可應付接下來的決賽賽事，比莉絲則以短短一句回應：「Yup！盡我所能。（Yup! As good as I can be.）」表示自己的腳傷無礙，會盡力重拾狀態。