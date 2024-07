體操女王比莉絲重返奧運 4個字回應腳傷

美國體操名將「黑珍珠」比莉絲相隔3年回歸奧運舞台,在上屆東京奧運因心理因素中途棄戰團體賽,今屆巴黎奧運「黑珍珠」克服重重障礙,在自由體操及跳馬項目資格賽中,展現出過人的意志及實力,最後以排名第一位順利取得決賽入場劵,表現令人眼前一亮。

在自由體操資格賽跳馬項目,比莉絲賽前熱身落地時,左小腿疑似受傷,步行時一瘸一拐。她曾中途短暫退場,接受簡單包紮後上陣,最終以14.600分數取得第1名,並在跳馬以15.300的分數力壓一眾對手,以迄今為止的最高的總分59.566領先隊友蘇妮莎李(Sunisa Lee)順利晉級,取得體操女子個人全能決賽資格。

比莉絲的教練絲西爾蘭迪(Cecile Landi)賽後採訪時,透露比莉絲傷患發作,但對出戰周二(30日)的獎牌爭奪戰不構成問題:「比莉絲在巴黎比賽前幾週,持續在處理小腿疼痛的問題,比莉絲只是感覺小腿有少許不適,沒有大礙。」被問到是否可應付接下來的決賽賽事,比莉絲則以短短一句回應:「Yup!盡我所能。(Yup! As good as I can be.)」表示自己的腳傷無礙,會盡力重拾狀態。