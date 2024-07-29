羅素F1比利時站遭淘汰　隊友咸美頓繼承冠軍

今年F1奧地利站奪首冠的平治英國車手羅素(George Russell)，周日(28日)晚出戰比利時站賽事，並在激戰中脫穎而出首名衝線，惟賽後車檢顯示他的戰車重量低於比賽最低規格，被大會取消資格後，冠軍席位由第二名衝線的隊友咸美頓(Lewis Hamilton)取得，亞、季軍分別為麥拿侖的比雅斯迪(Oscar Piastri)和法拉利的勒卡歷(Charles Leclerc)。

羅素憑火熱的狀態，在今場賽事中大部分時間領先，並在最後階段頂住壓力，以0.526秒的差距力壓後車首名衝線。不過，根據賽事規則，戰車連同車手的最低重量為798公斤，當中燃料並不作計算，而羅素的戰車則較最低重量仍輕1.5公斤，在比賽完成兩個小時後被檢出並隨即被DQ，今季的第二座冠軍瞬間化為泡影。

「令人心碎。」羅素得知被淘汰後倍感失落，在社交媒體發文道：「很遺憾，我們的戰車體重未達標因此被取消比賽資格，但我們今天把一切都留在了賽道上，我為我第一個衝過終點線而感到自豪，將來亦必定會有更多好事發生在我們身上。」

同為平治車隊的隊友咸美頓以1時19分57秒566遞補成為冠軍，並贏得他職業生涯的第105場勝利。他在積分榜上的積分攀升至150分，升上第六位，而羅素則降至116分，排名第八。紅牛車隊的荷蘭車手麥斯韋斯塔本(Max Verstappen)以277分繼續穩坐榜首。

F1比利時站後將休息3周，下一場第15站賽事由韋斯塔本的主場贊德沃特賽道主辦，荷蘭大獎賽將於8月25日舉行。