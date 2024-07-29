港超聯　冠忠南區簽入巴西前鋒基哥利

冠忠南區周一（29日）下午透過球隊fb專頁宣布簽入28歲巴西前鋒基哥利（Rocha Mendes Da Silva Gregory），他會穿上9號球衣，成為冠忠南區今夏新加盟的外援之一。

基哥利自2013年展開職業足球生涯，基哥利先後在巴西、玻利維亞、葡萄牙、馬來西亞、馬耳他上陣。上季轉戰澳門聯賽，於效力澳門澳科鄒北記期間，他上陣15場交出20個入球。值得一提的是，同隊的積遜亦同樣來自澳門聯賽，曾效力蒙地卡羅及太陽城，意味著這兩名前澳門聯賽球員將會在這間地區球會合作。

對於首度來港開展職業生涯，基哥利抱有相當大期望，亦相信能盡快適應新環境，為冠忠南區全力爭勝：「能夠在港落班，而且加入一支實力不錯的球隊，當然感到開心。我希望取得很多入球，協助球隊爭取好成績，而陣中有多位巴西同鄉，對適應環境會有很大幫助。」

【基哥利檔案】

姓名：Rocha Mendes Da Silva Gregory

出生日期：1995年12月7日（28歲）

身高：：1米89

位置：前鋒

現效力球隊：冠忠南區

球衣號碼：9

曾效力球會：國民競技(巴西)、里奧布朗庫(巴西)、Enrique Happ(玻利維亞)、Vidago(葡萄牙)、Castelo Branco(葡萄牙)、Cinfães(葡萄牙)、吉蘭丹(馬來西亞)、Oratory Youths(馬耳他)、澳科鄒北記(澳門)