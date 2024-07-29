【瑞典超】作客死火！加爾斯「細」鍊AIK

今晚有瑞典超獨腳戲，AIK蘇納主場對加爾斯，雙方剛於上輪聯賽交手，AIK蘇納作客輸0比2，近4場聯賽輸3場，球員狀態持續低迷，今場就算返回自己地頭亦不宜高估。至於加爾斯近4場作客全敗僅入1球，預料難以再佔甜頭，加上雙方過往對賽多次開2球或以下，今場揀中位數2.5球嘅入球細啱數。（周二凌晨1時開賽）

AIK蘇納近年成績每況愈下，今季仍然冇起色，尤其是踏入5月之後愈踢愈沉，近8場聯賽輸咗6場，包括上仗吞加爾斯兩蛋，當時AIK蘇納大部分時間處於捱打，最終僅輸2球，已經算輸得少。

AIK蘇納最大問題係防守脆弱，今季踢15場聯賽已經失32球，換言之平均每場失超過2球，為免重蹈覆轍再輸畀加爾斯，今仗應該會先整固防線，避免先失波陷入劣勢。

加爾斯雖然上仗擊敗AIK蘇納，但其實近4場聯賽僅1勝，狀態並非特別出色。同埋球隊「主強客弱」特質明顯，近7場聯賽主場取得6勝1和，但近4場作客輸晒兼僅入1球，因此即使上仗主場贏到AIK蘇納，但今仗作客好可能又打回原形。既然雙方都缺乏勝算，加上過往交鋒入波偏少，細盤屬最佳選擇。

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