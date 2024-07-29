張家朗今晚7:35pm出場　奧運爭衞冕首仗對加拿大劍手

奧運男子花劍今日決出金牌，張家朗準備就緒全力爭取衞冕！一齊為他打氣！

港隊獎牌大熱張家朗即將登場，這位東京奧運男子花劍金牌得主，於香港時間今晚（29日）7時35分，將會在巴黎大王宮美術館（Grand Palais）出戰男子花劍32強賽事，首圈對手剛剛出爐，加拿大代表Daniel Gu將挑戰香港「劍神」，該劍手世界排名128位，全港市民為家朗吶喊助威，希望他成功爭取佳績！

張家朗今屆列為男花4號種子，因此會在64強輪空，直入32強。對手將屬加拿大劍手Daniel GU，此子於首圈以15:9贏維德角劍手Victor Alvares De Oliveira。張家朗只要發揮正常，晉級難度相信不大，惟16強卻有機會面對中國好手莫梓維，絕對屬於一場硬仗。

27歲的張家朗作為奧運「3朝元老」，今屆將以更成熟心態挑戰衞冕，他更在法籍教練Gregory Koenig（Greg）安排下，提早前往鄰近法國巴黎的地方，進行一星期訓練，藉此適應時差和與外界隔絕。

男子花劍強勁如雲，例如東道主法國劍手尼霍特、意大利馬連尼、美國艾肯、埃及咸沙等，全部同樣狀態大勇。究竟家朗能否笑到最後，大家密切留意電視直播以及東網的直擊報道。

張家朗男花賽程：(香港時間)

7月29日

32強 7:35pm

16強 9:25pm

8強 10:20pm

7月30日

4強 1:50am

決賽 4:10am

(季軍戰 3:15am)