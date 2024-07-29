跌宕起伏！黃鎮廷搶七挫塞內加爾球手入32強

香港乒壇「一哥」黃鎮廷乘混雙晉級準決賽氣勢，周一(29日)出戰巴黎奧運男單賽事，在老婆女兒及一眾港人到現場打氣下，首圈迎上塞內加爾選手伊巴謙馬戴奧(brahima Diaw)，打滿七局激戰以4比3晉級明日32強。

世界排名第50位的港將黃鎮廷，對上排名89的伊巴謙馬戴奧，首局黃鎮廷明顯尚未「熱好身」，被對手捉到路，並於後段連失4分以7：11先落後一局。其後港將調整狀態後漸入佳境，連贏兩局18：16及11：8，惟第四局多次未能把握接發球，轉眼連失6分，以6：11遭對手再度將局勢扳平。

關鍵「食胡」的第五局，黃鎮廷手起刀落連攻11分「零封」對手，信心激增。但塞內加爾球手仍未有自亂陣脚，以11：8拖入決勝局，黃鎮廷神經緊綳，最後一局中段更在出現失誤後「自掌嘴巴」，惟最後亦能沉得住氣，頂住壓力下贏11：4，以局數4比3取得單打首勝，成功挺進男單32強。

這名港將在2023年杭州亞運贏得乒乓隊上唯一一面銅牌，創香港乒壇歷程高峰，今年再闖入巴黎奧運，黃鎮廷期望能夠取得美滿成績，爭取獎牌落袋一圓美夢。

同場「世一」的中國球手王楚欽以局數4比1(7：11、11：3、11：4、11：9、11：4)，擊退斯洛伐克的汪洋，順利打入次圈賽事。