戴利衞冕失敗　中國「夢之隊」男子雙人10米高台跳水奪金

周日（28日）於塞納聖德尼省水上運動中心（Seine Saint Denis Aquatics Centre）上演巴黎奧運跳水男子雙人10米高台決賽，最後首征奧運的國家隊新兵楊昊和練俊傑，以總分490.35力壓英國對手「跳水王子」戴利（Tom Daley）及諾瓦威廉士（Noah Williams）組合，為中國贏得上屆失落的男子雙人10米高台項目金牌，成功奪得中國跳水隊今屆賽事的第二面金牌。

初登奧運舞台的楊昊和練俊傑，他們在首三跳暫時落後加拿大及澳洲組合，以114.00排名第三，但於第四跳開始，以199.44分後來居上，以10.92之差拉開分數，反超力爭衞冕的英國戴利（Tom Daley）及諾瓦威廉士（Noah Williams）組合。

其後穩定性驚人的楊昊和練俊傑，在無失誤的情況下，以絕對領先優勢一直佔領榜首位置，最後以總分490.35拋離英國組合等勁敵，順利為中國國家隊重奪上屆失落的雙人10米高台的冠軍寶座，一舉摘金。

而銀牌及銅牌，則分別由英國及加拿大選手，以總分463.44及422.13奪得。五度征戰奧運的「跳水王子」戴利遺憾未能衞冕金牌。