張家朗男花個人賽32強旗開得勝　將惡鬥莫梓維

【記者余樂詩巴黎直擊】香港「劍神」張家朗周一（29日）在巴黎奧運登場，出戰男子花劍個人賽，爭取衞冕，他於32強未受考驗，以15比5大破加拿大選手顧宏濤，強勢晉級，將於香港時間晚上9時25分出戰16強，對手是中國的莫梓維。

現時世界排名第3的張家朗，今年先後在都靈及上海舉行的大獎賽奪得冠軍，加上香港劍擊代表在今屆表現強勢，先有江旻憓歷史性奪金，隨後登場陳諾思和何瑋桁亦有亮眼發揮，因此「家朗」被看好能夠延續劍擊隊強勢，爭取佳績。

張家朗32強對手為來自加拿大，1984年洛杉磯奧運女子花劍金牌得主欒菊傑之子，世界排名100以外的顧宏濤。「家朗」是役未受太大壓力，甫開局兩秒就取下第1分，其後港將屢屢屢搶攻得手，領先7比0，縱使顧宏濤嘗試力追，但面對進入狀態的張家朗下，仍顯得一籌莫展，最終「家朗」僅花2分37秒，就以15比5大勝晉級，16強會硬撼中國的莫梓維，爭入8強。

港隊花劍法籍教練Gregory Koenig（Greg）賽後受訪時，坦言「家朗」在32強贏得比較輕鬆，但認為「家朗」務必專注做好自己，應付面對莫梓維的硬仗：「『家朗』6月於亞洲劍擊團體賽4強最後1個回合，單局不敵莫梓維導致落敗，因此16強必定是場硬仗，但我有信心他（張家朗）今次能夠執行好戰術，爭取晉級。」

張家朗男花賽程：(香港時間)

7月29日

32強 勝 加拿大-顧宏濤 (15:5)

16強 9:25pm 對 中國-莫梓維

8強 10:20pm

7月30日

4強 1:50am

決賽 4:10am

(季軍戰 3:15am)