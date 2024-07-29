香港Fans講心不講金　親身入場撐張家朗

【記者余樂詩巴黎直擊】巴黎奧運爭取衞冕的香港「劍神」張家朗周一（29日）登場，今場吸引不少香港觀眾入場，大家齊心揮動區旗，為「家朗」打氣。有港人帶一家大細到巴黎支持港隊，主力看游泳及劍擊項目，黃先生表示「睇奧運唔好講錢」：「香港在劍擊同時男、女有『世一』是好難得的事，無論如何都要來支持。」另一港人Michelle則表示，江旻憓奪金令她很感動：「見到他們去到世界舞台，作為香港人好開心。」

法國人打氣招式層出不窮，這天巴黎大王宮又化身「地獄主場」。拍掌、跺腳的「乒鈴嘭唥」聲響過不定，還有口哨、唱歌「伴奏」，今日更有「新招」，法國劍手每得一分，立即「呠、呠、呠、呠」的瘋狂響咹。主場威力更令法國的Maxime Pauty 發揮超水準，以15：14擊敗頭號種子意大利劍手馬連尼。不過，今日一片藍白紅「旗海」之中，見到不少人賣力揮動紅色的香港區旗，看來「劍神」張家朗亦有一定人氣。

黃先生這天與太太入場，他透露第一次看奧運，想不到江旻憓第一日就贏得金牌：「好開心可以見證歷史！其實前日Vivian出場時我已『起晒雞皮』，她是『世一』，無論如何都要來支持。我們見到Vivian的媽咪，她都說女兒受了傷，原本以為今次她有傷在身表現會『爭啲』，但她一直堅持，體現了香港人奮鬥精神。」

黃先生表示，今次趁暑假帶一家大細到法國旅遊以及支持香港隊，希望他們學習運動員的精神：「今次買飛比以往容易，因為有一個官方的平台，假如有人放飛，你就可以買，不用『食炒價』。只要肯花時間『狂撳』都好大機會買到。今次我們主要看游泳和劍擊，明天都會去支持何詩蓓。何詩蓓的100自門票超難買，上月才買到85歐羅『山頂位』。」他又分享一些打氣「心得」：「好驚舉錯香港區旗，所以我們出門口前都練習一下，又在右上角劃上標記，現在已經很熟練。」說到今次花了多少錢購買門票，他直言：「睇奧運唔好講錢！」，相當有心。

同日，另一港隊支持者Michelle「抌低」男友獨自入場撐張家朗，的她表示：「原本今日是和男友看拳擊比賽，但10日前突然買到劍擊門票，立刻果斷改去劍擊，因為想支持張家朗。」平日在電視和ig都會留意港隊消息的Michelle喜見香港人在世界舞台有一席位：「第一日在旅館看Vivian（江旻憓）比賽，雖然知道她是『世一』，但比賽往往好多變數，運氣和心理質素都會有影響，最後見到她贏金牌，好開心。」