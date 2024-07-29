張家朗殺入男子花劍4強　奧運獎牌叫胡

【記者余樂詩巴黎直擊】香港「劍神」張家朗又過一關，殺入4強！周一晚（29日）巴黎奧運男子花劍個人賽8強賽事，張家朗對東道主法國5號種子拿科治，雙方打到14比14，最終張家朗一劍勝出贏15比14，成功過關。4強對日本劍手飯村一輝，爭入決賽。

首回合拿科治主動出擊，張家朗初段成功防守，但幾個回合後拿科治仍然先得分，張家朗追擊，被拿科治防守反擊刺中，落後2劍嘅張家朗好快追回1劍，不過拿科治再連攞兩分，領先4比1，張家朗沉着應戰追回2比4，之後多次進攻無效，反被拿科治攞多分，張家朗臨尾追番分，首回合落後3比5。

第2回合再戰雙方再攞1劍，仍保持兩分距離，之後張家朗開始發力連下4城，反超前8比6，其後一次交鋒張家朗上訴無效，拿科治追回7比8，好快張家朗加強進攻，贏到9比7，張家朗另一次上訴仍然無效，拿科治追回1劍，不過張家朗再搶攻，一度再拉開至11比8。

拿科治之後連追3分至11比11，其後更防守反擊成功反超前13比12，之後再攞多1劍贏到14比12，張家朗在緊張時刻追成13比14，雙方碰撞倒地，在關鍵時刻張家朗追和14比14，但遭裁判推翻，結果第2回合張家朗落後13比14。

第3回合再開，張家朗追和14比14，要一劍分勝負，最終張家朗成功得分，驚濤駭浪之下殺入4強，向奬牌進發。

世界排名第9的飯村一輝雖然在大賽往績不及張家朗，但年僅20歲的他卻在去年的無錫亞洲錦標賽擊敗過「劍神」，這亦是雙方唯一一次對壘往績。