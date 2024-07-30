「劍神」出身籃球世家 一次偶遇發掘劍擊潛能

張家朗再度闖入男子花劍奧運決賽，衞冕在望，他在劍擊場上屢屢斬獲大賽冠軍的故事，相信大家已耳熟能詳，但其實出身籃球世家的「家朗」在成為劍手前，一直熱愛籃球，直到「家朗」就讀高小期間，其父親突然安排其參加劍擊興趣班，豈料這項舉動在多年後，成功造就一代「劍神」。

「家朗」的父親張子倫和母親陳雪玲，曾是本地籃球運動員，分別效力甲一的警察隊，以及女甲的均安，其中「張爸爸」1987年更曾助球隊奪得聯賽冠軍。因此從小在家人熏陶下，「家朗」自然以籃球為「初戀」，他從3歲起開始接觸這項運動，並以NBA名將洛文為偶像。

正當「家朗」看似會繼續朝籃球發展時，「張爸爸」在「家朗」仍就讀小學期間，突然為愛兒報名參加劍擊班，令「家朗」的人生從此變天，他接觸劍擊後不久，已經在小學學界賽收穫第3名，令他堅定朝劍擊運動員之路邁進。

縱使「家朗」升中後，由於要兼顧體院訓練，過着「朝六晚十」的生活，比一般學生辛苦，但「家朗」在面對如此挑戰下，反而愈變愈強，2013在亞洲青少年劍擊錦標賽，於少年及青年組個人賽收穫亞軍，就此為未來登上「劍神」寶座打下基礎。