張家朗奪金名利雙收　近年身價近千萬

張家朗自從上屆東京奧運奪得男花個人賽金牌後，成為香港體壇風雲人物，他近年除了得到各界資助或獎金，亦會抽空為國際時尚品牌拍攝廣告，計算種種收入後，預計「劍神」自成為奧運金牌後，已錄得近千萬收入。

「家朗」在3年前奪得奧運金牌後，風頭一時無兩，除了獲封「劍神」及「劍壇193」等名號，亦憑藉其驕人成績，獲得不少收入，包括精英運動員嘉許計劃的500萬港元，林大輝當時亦「找數」，放出至少250萬港元協助張家朗「做業主」，加上杭州亞運張家朗再擸個人賽金牌及團體銅牌，以個人賽運動員可獲100萬元獎金、團體賽則獲200萬元計算，他去年亞運進帳150萬元，這還未計其就讀的浸會大學頒發的亞運獎勵！

此外，張家朗去年在世大運奪2金後，亦獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒發至少75萬港元，連同體院「精英甲+」每月超過4萬港元的資助，可以說，每塊獎牌都是運動員身價的表現證明。

值得一提，「家朗」專注練劍同時，亦會抽空拍攝廣告，更曾經擔任國際時尚品牌Dior的品牌大使，又試過出任VISA信用卡代言人，成為一時佳話，因此粗略估算「家朗」自東京奧運後的收入，預計他在這3年已進帳近1,000萬港元，證明運動員都有機會獲得高收入，不用為生計苦惱。