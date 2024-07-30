何詩蓓睇功夫熊貓減壓　「女飛魚」童心未泯

代表香港登上奧運舞台絕非易事，「女飛魚」何詩蓓作為奧運銀牌得主，對個人的要求尤為嚴謹，從嚴格的訓練計劃到控制飲食，每個細節都不可輕率。在巴黎奧運備戰期間，這位世界級運動員面對強大的訓練量及競爭壓力，何詩蓓就透露她長期保持戰鬥狀態的方法，而這個秘訣竟然是看《功夫熊貓》！

何詩蓓經常搭乘飛機往返訓練營和比賽，為調整作戰狀態，她有自己獨家的減壓秘方，她賽前於訪問中提到：「我鍾意喺飛機上睇啲輕鬆、勵志嘅卡通片。我最鍾意嘅係《反斗車王》同《功夫熊貓》，呢一類卡通片可以能我投入比賽同更加精神。」世界級運動員何詩蓓在文靜優雅的外表下，擁有可愛的減壓方法，令人意想不到，也發掘到這位「飛魚」童心未泯的小女孩一面。

土生土長的何詩蓓分享說，飛到世界各地比賽時，她始終心繫香港。當思鄉的時候，她會在訓練的間隙中尋找一些慰藉：「當我掛住香港嘅時候，我會嘗試搵一啲可以畀我諗起香港嘅食物，例如珍珠奶茶、蛋撻同點心。」何詩蓓將會於周二（30日）登場，出戰女子200米自由泳決賽項目，大家記得留意賽事直播的安排，在巴黎奧運期間一同為Siobhan等一眾港將打氣。