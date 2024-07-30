張家朗衞冕成功！勇奪奧運男子花劍金牌

【記者余樂詩巴黎直擊】張家朗衞冕成功！「劍神」周二凌晨（30日）在巴黎奧運男子花劍個人賽決賽，以15比14擊敗意大利劍手馬基，奪得金牌，亦係中國香港代表團今屆第2金，歷來第12面奧運獎牌。

首回合張家朗強勢出擊，僅6秒就領先2比0，馬基先有喘息機會追番1劍，張家朗初段保持領先，其後戰況膠着，雙方打成4比4及5比5，張家朗採干擾打法連取兩劍領先7比5、8比6、9比7及10比8，馬基力追之下追平10比10。張家朗臨尾防守反擊，首回合領先11比10。

第2回合再戰，馬基追番劍至11比11，張家朗回敬1劍成12比11，但馬基又追番12比12，馬基再下一城反先13比12，張家朗再輸1劍至落後12比14，在死亡時刻張家朗追至13比14，之後馬基換器材，張家朗追至14比14，最後時刻劍張家朗曾刺中，但裁判作廢要再戰，第2次雙方刺中，再作廢，第3次雙方同時刺中，最後裁判宣判張家朗獲勝，最後比分係15比14。

張家朗今屆表現神勇，先後擊敗加拿大、中國、法國及日本劍手，來到決賽對意大利嘅馬基，最終驚險獲勝，奪得金牌。

奧運男子花劍對上一次有劍手成功衞冕，已經是1956年，距今68年，張家朗成為超過半個世紀再有劍手衞冕，亦是香港史上首位衞冕奧運金牌，以及個人累積兩面奧運金牌運動員。