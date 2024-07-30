張家朗：金牌送給父親做生日禮物

【記者余樂詩巴黎直擊】奪得奧運金牌後，張家朗接受訪問，他表示：「家人有來巴黎，但一直沒有見面，今次贏得金牌，總算沒有『丟佢假』，當生日禮物送畀父親，因為父親7月生日。」

兩屆奧運都奪金，張家朗表示有不同感受：「同上次分別是，上次是第一次，唔敢相信，今次更加不敢相信。」佢又話：「教練是法國人，可以在主場攞金牌，意義非常重大，其實佢都好辛苦，要安排所有事，要照顧我哋，而我係一個好煩嘅運動員，所以好多謝佢。」

對於裁判3次判決，如何面對，張家朗稱：「秘訣是唔好放棄，要堅持，就算遇到幾多挫折都好，都要記住自己為咩開始，可能有不如意事，都要去堅持落去。」

對於被裁判多次推翻得分，張家朗指出：「每個運動員都覺得分數係自己嘅，我咁諗，對方都一樣，不過教練提醒我，就算裁判判決對我不利，都唔好再諗太多，要專注下一劍。」

問到兩屆奧運金牌，邊塊金牌更重要，張家朗表示：「兩塊金牌同樣重要，因為運動員生涯短暫，贏當然好，輸都係一種經驗，之後好難會有咁緊張嘅事。」

對於今次再奪金，對香港運動員嘅意義，張家朗表示：「我哋可以證明，就算香港係一個好細嘅地方，一樣可以做到好多唔同嘅嘢，只要相信自己，唔會因為自己係小地方，就放棄堅持。」

張家朗又多謝香港市民，捱夜睇比賽，支持香港運動員，幸好冇辜負大家嘅期望。