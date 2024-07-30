港劍隊一屆雙金　張家朗：下個目標世界冠軍

【記者余樂詩巴黎直擊】這晚在巴黎大王宮美術館，我們又再見證歷史。香港「劍神」張家朗於巴黎奧運男子花劍個人賽成功衞冕，成為香港史上首位贏得兩面金牌的運動員。連計江旻憓的女重金牌，香港隊3日內連得2面金牌，可喜可賀。

3年前東京奧運，張家朗連挫排名高對手，奪得香港睽違25年的奧運金牌。當年8強對俄羅斯劍手，張家朗在落後9：14下，狂追6劍神奇反勝，同時贏得「Comeback King 」（逆轉之王）的稱號。這面金牌對於當時飽受疫情之苦的香港，確是「苦中一點甜」。9個月後，張家朗即登上「世一」寶座，成為香港首個世界排名第1劍手，延續他的神奇之旅。

今屆奧運，張家朗以4號種子身份出戰，32強不到3分鐘就以15：5大勝加拿大的顧宏濤，之後對中國的莫梓維亦未受考驗，以15：10過關，8強以15：14反勝對擁有主場之利的法國劍手拿科治，賽後做出招牌伸脷動作慶祝。

香港快巴黎6個鐘，市民要捱夜到凌晨4時看「家朗」比賽，現場的香港支持者則一張門票由下午1時半32強一直看到決賽，相當「抵睇」。張家朗沒令大家失望，他還是那個「Comeback King」，最後一劍鬥足3次，以15：14驚險勝出。

張家朗是68年來首個奧運男花衞冕劍手，賽後他坦承有想過會衞冕，但不敢相信自己能做到，「其實我到現在感覺都像第一次贏牌一樣，還未消化到。」上屆張家朗奧運奪金後，香港各大社交媒體都瘋狂「洗版」，其IG追蹤者人數亦暴升。「家朗」透露，為收拾心情迎接奧運，特意暫別社交媒體一個月，他笑說：「我都唔知聽日會發生咩事。」

「家朗」的伸脷動作賽後成為熱話，他笑稱只是自然反應，「可能細個看太多米高佐敦的錄影帶。」香港劍擊隊包辦女重和男花金牌，張家朗亦為Vivian感高興：「劍擊隊同一屆贏兩面金牌真的很瘋狂，她除了奧運什麼都贏過（獎牌） ，我都要繼續努力，下個目標是世錦賽！」