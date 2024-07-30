港隊7月30日賽程盤點　李卓耀登場　乒乓混雙爭銅牌

巴黎奧運逐漸進行至白熱化階段，多名港隊代表將先後出擊，其中令不少觀眾期待而久的李卓耀，將會首度登上奧運舞台，出戰男單分組賽；「香港女飛魚」何詩蓓則會轉戰100自初賽，盼為港隊衝擊獎牌。

港隊周二（30日）出場時間*香港時間

運動員/開賽時間/項目/賽事

伍泰龍/2：00pm/三項鐵人/個人賽

楊雅婷、楊霈霖/4：10pm/羽毛球/女雙分組賽

趙顯臻/4：10pm/賽艇/男子單人雙槳艇半準決賽

何甄陶/5：26pm/游泳/男子100米自由泳初賽

馬君正/6：13pm/滑浪風帆/女子iQFOiL賽事

黃鎮廷、杜凱琹/7:30pm/乒乓/混雙銅牌戰

鄭清然/8：17pm/滑浪風帆/男子iQFOiL賽事

何詩蓓/6：47pm/游泳/女子100米自由泳初賽

李卓耀/9：40pm/羽毛球/男單分組賽

阿輝、祥傑/10：35pm/帆船/49人級帆船賽事

盧善恩/2：20am（31/7）/羽毛球/女單分組賽

何詩蓓（如晉級)/3:25am/游泳/女子100米自由泳準決賽