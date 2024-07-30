張家朗何詩蓓為港創歷史　應家柏網誌發文祝賀

港隊一日內連取兩面奧運獎牌，寫下歷史，成功衞冕勇奪金牌的張家朗及獲得銅牌的女飛魚何詩蓓將分別可獲得「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金港幣600萬元及150萬，馬會行政總裁應家柏今早特別在網誌上發文恭賀兩位獎牌得主。

「香港奧運歷史寫下光輝的一頁，在今屆巴黎奧運會已經贏得兩面金牌。而何詩蓓在女子200米自由泳項目中獲得的銅牌，也創出另一項驕人紀錄，成為首位暫時已累積兩面奧運銀牌及一面銅牌的中國香港運動員，標誌了香港體育史上兩項前所未有的成就！我們的運動員在巴黎及香港均得到港人的熱烈支持，顯示了體育對凝聚社會的重要性。因此，我們應該加大力度支持體育發展。這不僅對我們頂尖運動員的發展至關重要，還有助於塑造個人品格、培養心理素質，以及建立不斷改進及迎難而上的精神。」應家柏在網誌上讚揚張家朗的拼搏精神:「張家朗的世界級表現令人讚嘆，在可能失敗而回的邊緣成功抵抗壓力，克服挑戰，奮力爭勝，實在令人難以置信。他成為了奧運歷史上第三位在男子花劍個人賽中成功衛冕冠軍的男運動員，也是香港體育史上首位贏得兩枚奥運金牌的頂尖運動員！」

他強調馬會把體育及青少年發展列作策略重點之一，並積極影響學校支持推動體育運動。他亦表示期待香港運動員接下來的比賽有更多出色的表現。

香港賽馬會贊助香港體育學院推出的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒發獎金，在巴黎奧運會上奪得獎牌或取得第4至8名佳績的港將，可獲獎金獎勵，以肯定一眾選手所付出的努力和汗水。個人項目三甲分別可獲600萬、300萬及150萬港元，第4名為75萬港元，而第5至8名亦可獲得37.5萬港元；團體項目三甲則獲1,200萬、600萬及300萬港元，第4名及第5至8名分別為150萬及75萬港元。