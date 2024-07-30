由被DQ到摘銅 傳奇劍后為烏克蘭首奪獎牌

受到同俄羅斯戰爭困擾的烏克蘭，周二(30日)在巴黎奧運取得首面獎牌，去年因拒絕與俄羅斯選手握手、幾乎緣盡奧運的傳奇劍后卡蘭，在女子個人佩劍成功摘下銅牌，她表示會將獎牌獻給烏克蘭人民：「這是給全世界的訊息，烏克蘭永不放棄！」

6次世界冠軍卡蘭，在女子個人佩劍季軍戰，以15比14擊敗南韓對手，贏出後她激動得跪在地上痛哭。這面銅牌是卡蘭歷來第5面奧運獎牌(1金1銀3銅)，令她成為烏克蘭史上擁有最多奧運獎牌選手，亦是烏克蘭首個在4屆奧運獲獎運動員。

現年33歲的卡蘭一度「奧運夢碎」，去年她在劍擊世錦賽擊敗俄羅斯選手後，因拒絕同對方握手，被國際劍聯取消參賽資格，代表卡蘭無法爭取出席巴黎奧運。後來國際奧委會介入，承諾給予卡蘭「特別資格」出戰奧運，國際劍聯隨後亦「跪低」解除禁令。

卡蘭在獲獎後表示：「這面獎牌與之前的不一樣，因為這是屬於烏克蘭的，我不在乎它是銅牌，對烏克蘭來說這就是金牌！所有烏克蘭運動員都承受着戰火煎熬，但我們向全世界展示出，烏克蘭可以一直戰鬥。」